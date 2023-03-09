Очередная украинская кассирша стала жертвой языкового закона. Причем наказанию ее подвергли за выполнение своих обязанностей, то есть за попытку помочь покупательнице.

Женщина, которая не могла понять украинское название «живильный» (питательный) крем, спросила о нем у кассирши. Та попыталась объяснить значение слова на русском и тут же попала в объективы камеры еще одной посетительницы магазина.

«Женщина подошла к кассе и спросила у меня: «Вы умственно отсталая?» После этого она достала телефон и начала меня снимать», – рассказала кассирша в социальных сетях.

За женщину вступились покупатели, напомнившие, что по желанию клиента она могла говорить с ним на любом языке. Однако кассирше все же придется заплатить штраф в размере примерно 7 тысяч рублей (3400 гривен) за качественное выполнение своих обязанностей.