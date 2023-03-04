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Приближающаяся к завершению неделя оказалась богатой на события, большая часть которых так или иначе связаны с Украиной. ТАСС рассказал о них подробно.

Одним из главных событий можно назвать практически полное окружение Артемовска, о котором сообщил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин. Он обратился к президенту Украины Зеленскому и призвал его дать возможность выйти из города боевикам ВСУ. При этом Пригожин отметил, что если раньше «вагнеровцам» противостояла профессиональная украинская армия, то сейчас все больше встречаются дети и старики.

Еще одно резонансное событие – это теракт в Брянской области с нападением на гражданских и гибелью людей. В МИД РФ уже заявили, что для расправы с мирным населением диверсанты ВСУ использовали западное оружие, поэтому США и НАТО можно считать спонсорами терроризма.

В Европе возникают серьезные проблемы с единством относительно позиции по Украине. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас в беседе с журналистами Financial Times. Она отметила, что все больше стран ЕС хотят завершения конфликта на Украине, а не его бессмысленного затягивания. Франция, Германия и еще ряд государств вообще не против вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

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