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Подразделение иностранных наемников, которое пыталось одним из первых покинуть Бахмут, разгромлено мощными ударами российской артиллерии. Портал «Военное обозрение» отмечает, что в отряде были и украинские боевики.

Киев действует в своем репертуаре – делает громкие заявления, намереваясь удерживать оборону в Артемовске до конца, однако под этим соусом тихо выводит из города иностранных «солдат удачи», кадровые части, националистов и спецназовцев. На замену им отправляются «бесполезные» с военной точки зрения бойцы территориальной обороны и неподготовленные мобилизованные.

Российские ВС удерживают практически все дороги из Артемовска под огневым контролем, поэтому уничтожение подразделения бегущих наемников является закономерностью. Боевики попали на глаза разведке, которая тут же отправила артиллеристам координаты. Остальное было делом техники. Количество ликвидированных наемников на данный момент неизвестно.

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