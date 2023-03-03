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Подразделения ВСУ под Кременной понесли крупные потери и столкнулись с проблемой доставки продовольствия и воды. Тыловое обеспечение практически не работает, поэтому бойцам приходится пить воду из луж и смотреть на небо в ожидании дождя, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил также, что и индивидуальные пищевые рационы боевиков ВСУ тоже подходят к концу. Военнослужащие страдают от голода и отравлений, что приводит к новым небоевым потерям.

Ранее Марочко сообщал, что многие боевики ВСУ оказываются в госпитале из-за воспаления легких, проблем урологической сферы, других простудных заболеваний. Условия их размещения просто ужасны, а развести костер, чтобы согреться, нет никакой возможности, так как существует риск выдать местоположение своих позиций.

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