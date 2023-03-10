Как сообщает Oddity Central, правоохранительным органам Китая сдался с повинной гражданин, ограбивший автомобильную заправочную станцию еще в 2009 году на общую сумму в 156 юаней (примерно 1,7 тысячи рублей) и все это время скрывавшийся от правосудия в одной из пещер безлюдной горной местности.

Житель одной из деревень в китайской провинции Хубэй по имени Лю Моуфу в возрасте 30 лет вместе с двумя другими подельниками, один из которых был его свояком, совершил ограбление АЗС. Украв о общей сложности 156 юаней (1,7 тысячи рублей), злоумышленники сразу же потратили 60 юаней (654 рубля) на еду. В итоге у каждого из грабителей на руках осталось по 32 юаня (348 рублей).

В скором времени подельников Моуфу арестовала полиция, и он решил скрываться в горной местности, чтобы правоохранители не смогли его арестовать. Проведя несколько дней в лесу, он нашел подходящую для жизни карстовую пещеру, где и поселился. Иногда он приходил в деревню, чтобы увидеться со своими родителями и женой. Питался Моуфу за счет охоты на диких животных и воровства продуктов питания у местных жителей деревни.

Проведя целых 14 лет в полном одиночестве и постоянном стрессе от мысли, что его могут найти и арестовать, Моуфу решился наконец-то сдаться с повинной. По его словам, он осознал, что пропустил самые главные моменты своей жизни, находясь в пещере. За это время умер его отец, сын успел жениться и у Моуфу родился внук. Теперь беглого китайца ждет суд, наказание за его правонарушение предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.