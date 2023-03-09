Создания опасного для США прецедента опасаются в Минобороны страны. Поэтому Пентагон блокирует передачу материалов о “военных преступлениях” России на Украине в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванные источники и сенатора Линдси Грэм. Она была одним из инициаторов законов, которые смягчают в США ограничения для передачи дел в Международный уголовный суд. Однако в Белом доме документы пока не подписали. Об этом сообщает “Коммерсант”.

В США полагают, что Россия в настоящее время совершает военные преступления на территории Украины. В Москве такие обвинения неоднократно отрицали.

По сообщению NYT, американские власти уже собрали множество доказательств “военных преступлений”. За их передачу в Гаагу выступают спецслужбы США, Госдеп и Министерство юстиции. Но всё блокирует Пентагон – там опасаются, что в случае вынесения обвинительного заключения России, вопросы затем будут уже к американским военным за действия в Афганистане, Ираке и так далее.

Источники NYT и Линдси Грэм предполагают, что так или иначе, но проблему с передачей материалов всё равно придётся решать. Окончательное слово должен сказать президент Байден.