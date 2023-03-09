ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Создания опасного для США прецедента опасаются в Минобороны страны. Поэтому Пентагон блокирует передачу материалов о “военных преступлениях” России на Украине в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванные источники и сенатора Линдси Грэм. Она была одним из инициаторов законов, которые смягчают в США ограничения для передачи дел в Международный уголовный суд. Однако в Белом доме документы пока не подписали. Об этом сообщает “Коммерсант”.

В США полагают, что Россия в настоящее время совершает военные преступления на территории Украины. В Москве такие обвинения неоднократно отрицали.

По сообщению NYT, американские власти уже собрали множество доказательств “военных преступлений”. За их передачу в Гаагу выступают спецслужбы США, Госдеп и Министерство юстиции. Но всё блокирует Пентагон – там опасаются, что в случае вынесения обвинительного заключения России, вопросы затем будут уже к американским военным за действия в Афганистане, Ираке и так далее.

Источники NYT и Линдси Грэм предполагают, что так или иначе, но проблему с передачей материалов всё равно придётся решать. Окончательное слово должен сказать президент Байден.

Вам может понравиться

Дандыкин отметил высокую эффективность российских бомб УПАБ-1500Б в ходе СВО

Новые бомбы УПАБ-1500В, которые российские ВКС применили для ударов по укреплениям ВСУ в Авдеевке, очень помогут и в Угледаре, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что огромная мощность этих

РВ: Подразделения ЧВК «Вагнер» выбили войска ВСУ из района Забахмутка в Артемовске

Штурмовые отряды «Группы Вагнера» выбили боевиков ВСУ из микрорайона Забахмутка в Артемовске, сообщает портал «Русская весна», Военные корреспонденты отмечают, что число позиции украинской армии на этом участке существенно уменьшилось, но

Эксперт оценил возможности российского “аналога HIMARS”

Американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS не уступает, но в то же время “панацеей” не является. Так военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал возможности российской РСЗО “Торнадо-С”. Слова специалиста приводит