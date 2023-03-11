ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Самым эффективным вооружением, применяемым ВС РФ в специальной военной операции на Украине, оказалась авиационная ракета Р-37М. Вероятность уничтожения цели этим боезарядом равна практически единице, то есть, чтобы сбить самолет противника, достаточно использовать всего одну ракету, сообщает РИА Новости.

Источник агентства в военно-промышленном комплексе рассказал, что на Украине ракеты класса «воздух-воздух» применяются для уничтожения самолетов, беспилотных аппаратов, вертолетов и иных целей. Носителями Р-37М являются перехватчики МиГ-31БМ, а также истребители Су-57 и Су-35С.

О высокой эффективности этой ракеты ранее сообщали и авторы американского портала Military Watch, которые заявляли, что истребитель-перехватчик МиГ-31БМ с этим боезарядом имеет полное превосходство в небе над Украиной.

Вам может понравиться

Корнилов: Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском

Соединенные Штаты распространяют абсурдную версию подрыва газопроводов «Северный поток», обвиняя в нем неизвестную «проукраинскую группу». Она якобы не имеет никакого отношения к США. Политолог Владимир Корнилов прокомментировал эту попытку Вашингтона

RusVesna: войска ВС РФ нанесли мощный удар по военному объекту ВСУ в Славянске

В Славянске раздались мощные взрывы, которые сопровождаются пожаром. В небо поднимается огромный столб черного дыма, сообщает военный корреспондент Андрей Руденко. Он напоминает, что именно в Славянск сейчас отступают украинские боевики

Марочко: ВСУ бросают раненых сослуживцев спасаясь бегством в боях под Кременной

В лесах под Кременной перешедшие в наступление российские военнослужащие обнаруживают все больше тел погибших боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он также отметил, что