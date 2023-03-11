Самым эффективным вооружением, применяемым ВС РФ в специальной военной операции на Украине, оказалась авиационная ракета Р-37М. Вероятность уничтожения цели этим боезарядом равна практически единице, то есть, чтобы сбить самолет противника, достаточно использовать всего одну ракету, сообщает РИА Новости.

Источник агентства в военно-промышленном комплексе рассказал, что на Украине ракеты класса «воздух-воздух» применяются для уничтожения самолетов, беспилотных аппаратов, вертолетов и иных целей. Носителями Р-37М являются перехватчики МиГ-31БМ, а также истребители Су-57 и Су-35С.

О высокой эффективности этой ракеты ранее сообщали и авторы американского портала Military Watch, которые заявляли, что истребитель-перехватчик МиГ-31БМ с этим боезарядом имеет полное превосходство в небе над Украиной.