По мнению парапсихолога и таролога Галины Янко, есть имена, обладателям которых, сложно найти взаимопонимание между собой. По ее мнению, существует пять пар женских имен, которые категорически не ладят друг с другом. Поэтому лучше женщинам с такими именами не работать в одном коллективе.

Таролог считает, что Анастасия и Елизавета, Виталина и Жанна, Марина и Марьяна, Светлана и Александра, Екатерина и Анна не способны найти компромисс и взаимопонимание, поэтому они склонны конфликтовать друг с другом. Янко подчеркнула, что Елизавета и Анастасия настолько вспыльчивы, что способны даже развязать драку между собой. Обладательницы этих имен чувствуют друг в друге конкуренцию, поэтому стараются перевести все внимание на свою персону.

Анна и Екатерина наделены властным характером, поэтому каждая будет стремиться в лидеры. В итоге конкуренция приведет к тому, что женщины возненавидят друг друга.

Светлана и Александра очень разные по характеру, Александра идет напролом в любом вопросе, а Светланы очень глубокоморальные. Поэтому им сложно найти общее взаимопонимание.