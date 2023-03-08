Количество погибших украинских военнослужащих в Артемовске (Бахмуте) насчитывает тысячи, но киевский режим все равно не решается отдать город российской стороне, направляя туда все новые и новые силы.

Бывший заместитель секретаря Совета безопасности Украины, генерал Кривонос в прямом эфире украинского телевидения признал колоссальность потерь живой силы ВСУ в боях с российскими бойцами. По его словам, в Артемовске украинское командование «положило» свои лучшие силы, в то время как Россия не понесла сильных потерь среди военнослужащих. Он уверен, что впереди грядет наступление российской армии.

Обозреватель издания «Свободная Пресса» Александр Ситников уверен, что настаивание Банковой на удержании Артемовска кроется в причине невозможности контролируемого отвода войск. Он уверен, что украинское командование запланировало «срезать клещи» группы «Вагнера», ударив по флангам. Журналист подчеркнул, что ранее Зеленским было брошено в Артемовск несколько элитных подразделений ВСУ, находившихся в резерве для весеннего контрнаступления.