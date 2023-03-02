Поселки Любечане и Сушаны в Брянской области были атакованы боевиками из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (признан на территории РФ террористической организацией) в результате чего погиб один мирный житель, а 10-летний ребенок получил ранение.

При этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил причастность украинских властей к организации проведения террористического акта на территории Брянской области Российской Федерации. Бойцы РДК, выдающие себя за патриотов и русских националистов, находятся в полном подчинении ГУР МО Украины, которое использует их для проведения рейдов в тылу российских сил.

Среди главных целей совершения данного террористического акта в Брянской области – привлечение общественного внимания к деятельности РДК и отвлечение внимания командования вооруженных сил России от других участков фронта в зоне проведения специальной военной операции.