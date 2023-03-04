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На Западе во всех печатных изданиях про агента 007 будут вырезаны шутки, связанные с расизмом и, в обязательном порядке, слово «негр». Это делается для того, чтобы не задевать чувства американцев, пишет РИА Новости.

Отмечается, что обновленная книга о Джеймсе Бонде увидит свет уже в апреле текущего года. Журналисты РИА уверены, что подобной политикой Штаты уничтожают собственную культуру. Эти методы можно сравнить с гитлеровскими, когда «национал-социалисты жгли книги целиком».

Образ секретного агента Джеймса Бонда можно считать памятником целой эпохи. Причем он перекликается не только с британской историей, но и с российской. Для читателей во всем мире образ агента 007 можно сопоставить с великим творением Артура Конан Дойля – Шерлоком Холмсом.

Корректировка образа Бонда связана с тем, что он больше не совпадает с идеологией современных американцев и европейцев. Ведь волевой и харизматичный мужчина, невероятный любовник и герой очень диссонирует с современными личностями «сомневающимися в собственной половой принадлежности».

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