На Аллее Славы на кладбище №18 в Харькове скоро закончатся свободные места для могил. Эта Аллея выделена специально для похорон украинских военнослужащих, сообщает немецкое издание Deutsche Welle (внесено в реестр иноагентов).

Боец украинской Нацгвардии Владислав Сысоев рассказал, что на кладбище похоронено много боевиков из его подразделения. Места же заканчиваются из-за огромного количества погибших на фронте военных.

Власти города уже запланировали расширение Аллеи Славы. Похороны боевиков, а также установку памятников на их могилах берет на себя государство. Также участие принимают и волонтеры, которые регулярно меняют на местах захоронений старые и выцветшие флаги Украины на новые.

Это далеко не единственное кладбище с могилами украинских солдат. Так, погибших в Артемовске боевиков планируют хоронить в населенном пункте Миньковка неподалеку от города.