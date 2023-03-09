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Украинская Генпрокуратура объявила в розыск владелицу телеканала из Херсонской области. Женщину обвиняют в «тесных связях с российскими властями», а также в дискредитации киевского режима и раскрутке «нарративов» РФ.

Владелица телеканала проводила интервью с представителями власти Херсонской области, назначенными Россией после установления контроля над регионом. В настоящий момент женщина может заплатить крупный денежный штраф, но не более того. Практика показывает, что подобные дела в подавляющем большинстве случаев даже не доходят до суда.

Впрочем, после того, как на левом берегу вновь появились украинские власти, по Херсону прошла целая волна карательных акций. Боевики ВСУ в течение длительного времени вычисляли всех, кто не сопротивлялся либо поддерживал власти РФ, пытали и расстреливали людей, о чем неоднократно сообщали в телеграм-каналах.

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