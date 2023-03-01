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В районе Сватово и Кременной российские ВС ведут боевые действия за господствующие высоты, чтобы улучшить свои позиции, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он пояснил, что на этом направлении о серьезных прорывах говорить пока не приходится, но и ВСУ там успехов не добиваются. Они предприняли попытку тактического наступления, но получили достойный отпор и были вынуждены отходить, неся немалые потери.

Военкор отмечает, что украинские боевики теряют личный состав и технику ежедневно, но потери на Сватово-Кременском направлении не идут ни в какое сравнении с Артемовскими. В боях за Бахмут Киев теряет до 500 военнослужащих каждые сутки. При этом ни президент Украины Зеленский, ни командование ВСУ не намерены отводить войска из города, несмотря на практически полное его окружение.

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