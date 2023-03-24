Норвежские ученые на корабле GO Sars нашли на дне Атлантического океана дыры, которые имеют таинственное происхождение. По мнению исследователей, это могут быть следы неизвестных науке живых существ.

В ходе исследования применялся подводный беспилотник ROV, который оснащен мощной камерой, работающей на больших глубинах. Непонятные дыры были засняты на дне океана еще в прошлом, 2022 году. Внешне они похожи на длинную цепь глубоких следов.

В течение нескольких месяцев ученые спорили о том, откуда взялись эти загадочные дыры. Один из них заявил, что на органическое происхождение этих дыр указывают отложения, которые присутствуют рядом. Вполне вероятно, что это следы, оставленные неизвестным живым существом, которое живет в воде.