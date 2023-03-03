Минобороны Великобритании зафиксировало рекорд российского истребителя Су-57, уничтожившего украинский фронтовой бомбардировщик Су-24. Представители ведомства заявили, что ракета Р-37М сбила самолет ВВС Украины с расстояния в 400 километров, чего еще никому не удавалось.

Эксперты из Великобритании также отметили, что только у России и Китая имеются ракеты класса «воздух-воздух» с дальностью поражения целей более 200 км. При этом они весьма эффективны, что доказывает эпизод в зоне специальной военной операции.

Портал «Свободная пресса» цитирует высказывание одного из представителей британского военного ведомства об истребителях Су-57. Сейчас Россия использует не более 10 таких самолетов 5-го поколения, но к концу года их станет вдвое больше. Также РФ нарастит производство ракет, что позволит сбивать украинскую авиацию, даже не приближаясь к ней на расстояние ответного удара и не опасаясь ПВО.