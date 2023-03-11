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Младший сержант Алексей Фомин за храбрые и решительные действия в зоне спецоперации был награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщили представители Минобороны России в своем Телеграм-канале 11 марта. По информации оборонного ведомства, Фомин смог сбить украинский штурмовик Су-25.

Алексей Фомин является стрелком-зенитчиком в зоне СВО. Находясь со своим напарником на передней линии обороны, Фомин заметил вражеский военный самолет. Он быстро среагировал, совершив выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса. Младший сержант рассказал, что выпущенная им ракета попала в штурмовик ВСУ. Боевая машина начала снижаться, а затем упала в лесополосе. При помощи беспилотного летательного аппарата было получено подтверждение о сбитом украинском штурмовике Су-25.

Ранее сообщалось о награждении медалью «За отвагу» старшего матроса ВС РФ Егора Буракова, действующего в составе батальонной тактической группы в зоне СВО.

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