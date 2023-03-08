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Если воспользоваться переносным комплексом NLAW, который бросили при отступлении украинские войска, то можно получить тяжёлые травмы или погибнуть. ВСУ намеренно портят западное вооружение, чтобы его невозможно было использовать. Об этом рассказал военкор Валентин Горшенин – сообщает “МК”.

NLAW – это управляемые противотанковые ракеты, совместная разработка Швеции и Великобритании. Представляет собой пусковую установку по типу гранатомёта.

Как рассказал Горшенин, украинские военнослужащие проделывают в корпусе установки небольшую дыру. При запуске управляемой ракеты гранатомёт кладётся на плечо. И как только солдат её активирует, реактивная струя через проделанную дыру может попасть ему прямо в голову.

Западные страны стали усиленно накачивать Украину оружием после начала российской специальной военной операции в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что западное вооружения является законной целью для российских военных в зоне СВО.

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