Боевой дух украинских подразделений стремительно падает. Они сталкиваются не только с колоссальными потерями, но и с ужасными условиями размещения, с практически отсутствующей медицинской помощью, что не может не угнетать морально, рассказал изданию “МК” один из военнопленных ВСУ.

Он отметил, что в составе подразделения находился на одной из позиций фактически в экстремальной обстановке. Многие сослуживцы обморозили конечности и оказались в госпитале, длительное время приходилось обходиться без воды и еды. Все боевики устали и морально, и физически, но все же пытались хоть как-то друг друга поддерживать.

Боец сообщил, что после сдачи в плен получил полноценное питание. Также ему выдали теплую одежду и одеяло, что позволило согреться впервые за длительное время.