Киев продолжает готовить «весеннее контрнаступление», стягивая силы во временные пункты размещения в непосредственной близости от линии соприкосновения. Но ВКС России уже знают как сорвать планы противника и даже начали действовать, пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что Киев начнет наступательную операцию в апреле, когда весенняя распутица уступит место теплой и сухой погоде. Ориентировочное направление – это Мелитополь и Бердянск с перспективой выхода в Крым. Для этой цели на правом берегу Днепра Киев формирует три новых корпуса общей численностью до 100 тысяч человек.

Проблема кроется в технике с Запада, которая поставляется слишком долго. Командование ВСУ рассчитывает, что упомянутые выше корпуса будут иметь в своем распоряжении около 500 танков Т-72, а также 250 западных боевых машин «Леопард» и «Челленджер-2».

Российские ВС прекрасно видят эти планы и принимают меры, чтобы их сорвать. Удар по Новомосковску 17 марта – лишь часть таких мер. В городе были уничтожены склады горюче-смазочных материалов, на которых хранилось несколько тысяч тонн топлива для упомянутых выше танков.

Кроме того, ВС РФ атаковали Константиновку, где Киев готовил резервы для удержания Артемовска и подавления ЧВК «Вагнер». Все это может сорвать планы по контрнаступлению, считают авторы публикации.