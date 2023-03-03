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Киев в ближайшие дни может предпринять новую попытку террористической атаки на Крым с использованием беспилотников, пишет «Московский комсомолец». На это указывает повышенная активность разведывательной авиации Североатлантического альянса над Черным морем.

Издание приводит наблюдения военного эксперта Юрия Подоляки, который сообщил, что перед массированной атакой украинских дронов 1 марта над морем появился французский самолет ДРЛОУ Е-3F. Также в регионе кружил американский стратегический БПЛА RQ-4B, который наблюдал, чем закончится налет. Тогда средства РЭБ и ПВО уничтожили вражеские дроны и обошлось без ущерба.

3 марта над Румынией и Черным морем появились итальянский самолет ДРЛОУ Gulfstream G550 и американский противолодочный P-8A Poseidon. Дрон RQ-4B летает всего в 200 километрах от Крыма, наблюдая за происходящим. Вполне вероятно, что разведывательная авиация НАТО собирает разведывательные данные, которые Киев затем использует для новой попытки атаковать полуостров.

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