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Западные страны, отправляющие на Украину оружие, требуют от нее срочных успехов на линии соприкосновения. Однако Киев не в состоянии что-то продемонстрировать в ходе боев, поэтому использует другие способы продемонстрировать «победы». Один из них – это атаки беспилотных аппаратов на российскую территорию.

Издание «Московский комсомолец» напоминает о дерзких атаках ВСУ на Туапсе, Белгород, Коломну и Адыгею в ночь на 28 февраля. Для этой цели Киев задействовал единственное доступное ему дальнобойное оружие – переделанные на современный лад советские реактивные беспилотники Ту-141 и Ту-143.

Дроны способны преодолевать большие расстояния, однако они подавляются российскими средствами РЭБ. Это доказывает последняя атака, в ходе которой беспилотники рухнули раньше времени и не достигли цели.

Еще один способ Киева показывать Западу фиктивные «успехи» — это кибератаки. Так, в Краснодарском крае, а также в Белгородской и Воронежской областях по телевидению и радио прозвучали предупреждения о тревоге.

«Представьте, что у вас в телевизоре прерывается эфир, начинается трансляция предупреждения о нападении и одновременно вы читаете новости на своем смартфоне о взрывах беспилотников и перекрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Представили? Это и есть та самая часть плана по дестабилизации ситуации внутри России», – пояснил обозреватель «МК» Дмитрий Попов.

Он также отметил, что весной стоит ожидать активизации именно таких атак, которые дают Киеву возможность хоть как-то показывать Западу свои «перемоги».

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