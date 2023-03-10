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3 “котла” планирует создать российская армия для группировок ВСУ в Донбассе. Об этом главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зелинскому –  сообщает “МК” со ссылкой на телеграм-канал “Резидент”.

По данным источников телеграм-канала в Офисе президента Украины, Залужный проинформировал главу государства, что российские войска готовят окружение для группировок ВСУ в Северске, Авдеевке и Артёмовске (Бахмуте). Это требует концентрации сил на указанных участках. Однако всё больше подразделений ВСУ стягиваются к Бахмуту. Это ставит под угрозу не только этот город, но и два указанных выше.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже несколько месяцев. Российские войска практически окружили город. Его взятие будет иметь стратегическое значение – Бахмут являлся одним из важных транспортных узлов ВСУ для снабжения всей группировки украинских войск в Донбассе.

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