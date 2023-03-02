Боевики ВСУ считают, что нарастили достаточную агрессивную массу, чтобы вламываться на территорию РФ и терроризировать население. Их проникновение на территорию Брянской области может быть всего лишь пробой сил, рассказал генерал ФСБ России Александр Михайлов.

В интервью изданию «Московский комсомолец» он напомнил, что такое уже было во времена Чеченской войны. Теракты в Первомайске и Буденовске, где вооруженные боевики требовали вывода российских войск, захватив заложников – как раз из этой серии. Именно тактику ичкерийских террористов используют и украинские ДРГ.

Михайлов отметил, что это лишь начало и подобные теракты могут повторяться. Североатлантический альянс готовит все новые группы боевиков и на территорию РФ могут проникать именно они. Задача России – как можно скорее разгромить неонацистов, отодвинуть их от границ, не забывая и о новых регионах. Только так можно окончательно предотвратить новые теракты.