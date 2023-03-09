Киев по приказу президента Украины Зеленского перебрасывает в Артемовск новые силы, причем далеко не все они состоят из опытных боевиков ССО или ГУР. Все больше подразделений формируются из мобилизованных новобранцев, которых силой хватают на улицах.

Наводчик миномета одного из таких подразделений с позывным «Шульц» рассказал, что новобранцы проходят подготовку перед отправкой на передовую. Однако занимает она всего три дня. В течение которых бойцы выстреливают два рожка патронов. Этого, по мнению украинского командования, вполне достаточно, чтобы сделать из гражданского человека настоящего штурмовика.

«Три дня обучения, два рожка патронов выстрелил — и на Бахмут штурмовиком. Как за три дня можно подготовить штурмовика?!», – возмущенно заявляет Шульц, щедро разбавляя свой рассказ забористой нецензурной лексикой.

Он добавляет, что «штурмовики», подготовленные подобным образом, погибают буквально за несколько дней в случае крайнего везения.