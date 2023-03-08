Вооружённые силы Украины продолжают подсчитывать потери. Больше всего людей ВСУ теряют на донецком направлении. Очередное свидетельство тому – свежий доклад Минобороны РФ. Только за сутки украинская армия потеряла убитыми на указанном направлении 180 бойцов. Такие данные привёл официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков – сообщает РИА “Новости”.

Потерями в живой силе дело не ограничивается. Российские войска продолжают перемалывать и технику противника. На том же донецком направлении за сутки было уничтожено два танка ВСУ, три БМП, пять автомобилей и по одной артустановки “Акация” и “Гвоздика”.

РИА “Новости” в этой связи напоминает, что ВСУ несут потери и на других участках линии боевого соприкосновения. Так, за сутки на херсонском направлении было ликвидировано 30 украинских военнослужащих.

Большие потери ВСУ на донецком направлении связаны с высокой активностью боевых действий. В ДНР в настоящее время идут тяжёлые бои за Артёмовск (Бахмут) – главный узел снабжения всей группировки украинской армии в Донбассе.