В интервью для немецкой газеты Bild* глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обрушился с критикой на организаторов «Оскара», обвинив их в лицемерии, из-за того, что они отказались предоставить возможность украинскому президенту Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии.

По словам Кулебы, если творческая элита Запада собирается оценивать какой-либо фильм, в том числе и о военных событиях, и при этом пить дорогое шампанское, но закрывать глаза на тот факт, что в настоящий момент в мире происходит реальная история, где гибнут живые люди в боевых действиях, то значит с этими людьми что-то не так.

Напомним, что организаторы вручения кинопремии «Оскар» решили отказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии. Отмечается, что отказ является следствием снижения интереса к украинскому конфликту на Западе. Данная тенденция в настроениях западного общества демонстрирует усталость от постоянного потока новостей об украинском конфликте.

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