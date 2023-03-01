Корабли, принимающие участие в «зерновой сделке», могли доставить на Украину радиоактивные материалы, передает РИА Новости. Уточняется, что для их доставки использовались порты Одессы и Черноморска (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Ильичевск).

Издание ссылается на российский МИД. Представители ведомства предполагают, что Киеву радиоактивные вещества нужны для организации провокации на границе с Приднестровьем. Не исключено, что после нее Украина попытается обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия.

Напомним, что ранее сообщалось о доставке отравляющих химических веществ в Краматорск. Вагоны с ними, по словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, отбуксировали на металлургический завод имени Куйбышева.