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Корабли, принимающие участие в «зерновой сделке», могли доставить на Украину радиоактивные материалы, передает РИА Новости. Уточняется, что для их доставки использовались порты Одессы и Черноморска (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Ильичевск).

Издание ссылается на российский МИД. Представители ведомства предполагают, что Киеву радиоактивные вещества нужны для организации провокации на границе с Приднестровьем. Не исключено, что после нее Украина попытается обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия.

Напомним, что ранее сообщалось о доставке отравляющих химических веществ в Краматорск. Вагоны с ними, по словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, отбуксировали на металлургический завод имени Куйбышева.

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