Российские ВС не ослабляют натиск на украинские подразделения в Артемовске. Они окружают противника с трех сторон, вынуждая командование бросать в ожесточенные бои элитные части. Но и они несут колоссальные потери, сообщают представители британской разведки Mi6.

Они отмечают тяжелую для ВСУ ситуацию в Артемовске. Российские штурмовые отряды заняли населенные пункты в северных окрестностях города и теперь атакуют его одновременно с трех направлений.

ВСУ в панике, они уже подорвали два важных моста, один из которых использовался для снабжения украинской армии. Не исключено, что таким образом она готовится оставить Артемовск, хотя и командование, и представители киевского режима продолжают твердить о наличии потенциала для дальнейших боевых действий.