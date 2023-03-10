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Польское общество в социальных сетях все чаще присоединяется к движениям #этоненашавойна и #немоявойна, пишет эксперт Анна Межиньская. Она прогнозирует стремительное распространение антивоенных настроений, связанных со слабой готовностью страны к вступлению в боевые действия в случае необходимости.

Лозунги, приведенные выше, появляются также на стадионах. Это стало возможным благодаря футбольному клубу «Силезия Вроцлав» и его болельщикам.

Межиньская приводит два мнения относительно этих движений. Так, одной из целей может быть посеять сомнения в умах поляков, чтобы людей, поддерживающих поставки оружия Украине стало как можно меньше. Еще одна цель – Варшава сама готовится вводить войска в западные регионы соседней страны и поэтому требует поддержки населения.

Сейчас серьезную кампанию разворачивает только «Польское антивоенное движение», которое возглавляют предприниматель Себастьян Питонь и политик Лешек Сыкульский. Последний совершенно бесплатно предоставляет материалы для плакатов на улицах и листовок, чем вызывает интерес спецслужб. Последние пытаются выяснить, откуда у организаторов движения деньги на столь обширную кампанию.

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