Как следует из заявления украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, действия киевского режима во главе с президентом страны в вопросе захвата территории Киево-Печерской лавры показывает, что у Зеленского не осталось ничего святого.

По словам Медведчука, режим Зеленского в буквальном смысле решил продемонстрировать, что для украинской власти нет ничего святого. Рейдерский захват главной святыни всего православия является тому ярким примером, резюмировал Медведчук.

Даже в тяжелые времена оккупации Киева нацистскими войсками Гитлера Киево-Печерская лавра продолжала свою работу, напомнил украинский оппозиционный политик. Медведчук добавил, что сегодня идейные наследники нацистов в лице действующей в Украине власти решили отобрать у народа его духовный стержень, на который простые люди всегда опирались в трудные времена.

Киевский режим решил отобрать у народа последнее – его православную веру, являющуюся основой духовной и культурной жизни большинства общества.