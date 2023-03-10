Майор украинской Службы безопасности, которая заявила, что все произошедшее в Буче по Киевом – это всего лишь инсценировка, может оказаться в местах не столь отдаленных на срок от 5 до 8 лет.

Увеличить этот срок могут также высказывания сотрудницы СБУ о том, что на Украине идет гражданский конфликт, а Крым является частью России.

Женщине уже вручили обвинение в «признании правомерной» и «оправдании российской агрессии». За это «преступление», традиционно оказывающееся высказыванием вполне правдивой информации, предусмотрено тюремное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подробно рассказала, как именно была подготовлена и реализована украинская провокация в Буче.