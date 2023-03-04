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Южнее Кременной уже исчезли все «серые зоны», так как российские войска практически вплотную подошли к позициям ВСУ. В нескольких районах расстояние между сторонами уменьшилось до 40 метров, рассказал военный эксперт, офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что с такого расстояния российские военные могут переговариваться с боевиками противника, не используя раций и других средств связи.

Ранее Марочко сообщал о тяжелой для ВСУ ситуации под Кременной. Из-за огромных потерь среди личного состава подразделений тылового обеспечения боевики не получают продовольствие, а воду пьют из луж. ВС РФ по-прежнему наступают на этом участке фронта и продвигаются вперед при поддержке танков Т-90М «Прорыв» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

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