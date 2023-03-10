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Как пишет в своем материале издание «Военное обозрение» со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, стратегические цели вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции не претерпели изменений.

По словам Маляр, в текущий момент российская армия пытается полностью освободить территории республик Донбасса, сосредоточив для достижения своей цели основные свои силы в ЛДНР. Однако, как следует из заявления украинского замминистра обороны, руководство России не отказалось от своей главной цели – «захвата и уничтожения Украины».

Однако если вспомнить заявление российского президента от 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, то станет ясно, что российская армия была вынуждена зайти на территорию Украины для предотвращения наступления вооруженных сил Украины на территорию республик Донбасса и Крыма.

При этом высшее руководство Украины уже который месяц подряд на весь мир заявляет о желании России «поработить» украинский народ. Это делается с целью очередной просьбы к западным странам передать киевскому режиму еще больше вооружения.

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