Найти какое-то универсальное решение для защиты от беспилотников, используемых ВСУ для атак на Крым и города России, невозможно. Разнообразие дронов, летящих на разной высоте и с разной скоростью, требует последовательного подхода, подбора эффективных решений для каждого из видов БПЛА, рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Это комплексная задача, которая решается по мере, во-первых, возникновения событий, во-вторых, с учетом нахождения в различных климатогеографических условиях, в условиях оперативно-тактической обстановки на то или ином рубеже», – цитирует аналитика портал Pravda.ru.

Попов отметил, что необходимо ориентировать на исходящие от противника угрозы и с учетом различных их особенностей задействовать те или иные средства защиты. Также он порекомендовал обратить пристальное внимание на применение украинскими войсками беспилотных аппаратов.