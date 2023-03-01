Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Найти какое-то универсальное решение для защиты от беспилотников, используемых ВСУ для атак на Крым и города России, невозможно. Разнообразие дронов, летящих на разной высоте и с разной скоростью, требует последовательного подхода, подбора эффективных решений для каждого из видов БПЛА, рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Это комплексная задача, которая решается по мере, во-первых, возникновения событий, во-вторых, с учетом нахождения в различных климатогеографических условиях, в условиях оперативно-тактической обстановки на то или ином рубеже», – цитирует аналитика портал Pravda.ru.

Попов отметил, что необходимо ориентировать на исходящие от противника угрозы и с учетом различных их особенностей задействовать те или иные средства защиты. Также он порекомендовал обратить пристальное внимание на применение украинскими войсками беспилотных аппаратов.

Вам может понравиться

Пушилин: российские силы контролируют почти все дороги в Артёмовск

Ситуация для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) с каждым днём становится всё более критической. Российские силы почти окружили город. Сейчас под их контролем находятся практически все дороги, которые ведут в населённый

«ВО»: В Сети появилось видео перевозки техники НАТО в грузовиках компании «Нова Пошта»

Украинская транспортная компания «Нова Пошта» предоставляет свои грузовики для перевозки на территорию страны западной техники и вооружения. Портал “Военное обозрение” опубликовал видеозапись, на которой зафиксирована погрузка одной из боевых машин

Песков: положение дел в Киеве пока не ведёт к прекращению СВО

Москва открыта к переговорам с Киевом. Однако пока со стороны украинских властей не исходит по этому поводу никаких инициатив. Вообще, положение дел на Украине не позволяет пока говорить о сроках