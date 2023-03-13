Активное развитие онлайн-бизнеса положительно влияет на пополнение списка самых популярных хостеров, предоставляющих помощь в размещении сайтов на максимально выгодных условиях. Чтобы сформировать рейтинг хостингов для сайта, необходимо внимательно изучить актуальные отзывы клиентов, которые охотно делятся своим мнением, касаемо сотрудничества с тем или иным хостером. На основании подобных откликов каждая компания получает соответствующую оценку, благодаря которой она сможет занять конкретное место в рейтинге.
Выбирая подходящие хостинги именно в РФ, нужно учесть несколько существенных достоинств:
- Отличная скорость доступа для всех пользователей, которые находятся на территории России.
- Исключительно современное «железо» и софт.
- Относительно недорогие тарифные планы для старта.
- Честная ценовая политика.
При этом некоторые хостеры характеризуются определенным списком недостатков, среди которых особого внимания заслуживают следующие: ограниченное количество сайтов для размещения на одном сервере, не всегда удобные панели для управления, ограничения по ресурсам.
Сравниваем тройку самых популярных хостингов в РФ
Необходимо ознакомиться с топ-3 популярными хостингами, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге, согласно оставленным клиентским отзывам:
- Beget. Компания считается одним из самых популярных поставщиков хостинговых услуг. Разработчики и веб-мастера отмечают удобную панель управления, быструю поддержку для всех клиентов (независимо от выбранного тарифного плана), а также – превосходно налаженную систему для резервного копирования файлов.
- Timeweb. Провайдер считается известным лидером с учетом услуг платного хостинга, регистрации доменного имени в России. Хостер входит в рейтинг хостингов, который доступен на сайте https://ru.tophosts.net/, благодаря адекватным тарифам, понятной панели управления, удобной регистрации доменов.
- Sprinthost. Такой хостер гарантирует всем своим клиентам стабильную работу, относительно невысокую ценовую политику. Несмотря на небольшой список тарифов, их вполне можно назвать сбалансированными с учетом критерия «цена/функционал».
Исходя из изначальных критериев выбора провайдеров, каждый клиент сможет отыскать для себя наиболее подходящий вариант.
Рейтинг хостингов по популярным параметрам
Изучая клиентские отзывы, можно ознакомиться с базовыми рабочими параметрами, о которых вспоминают пользователи при написании собственного отклика. При этом рейтинги формируются не только с учетом основной части информации, полученной из комментариев, но и также с учетом важных параметров.
Среди таких параметров стоит отметить:
- Конкретная страна, к которой принадлежит компания-провайдер (где именно расположены серверы).
- Тип подходящего хостинга (различают виртуальный, VPS/VDS, выделенный, облачный, игровой и другие варианты).
- Предложенные CMS.
- ОС для работы, которые клиенты смогут менять в ходе работы.
- Типы сайтов, интернет-порталов, которые будут размещены на подобранном хостинге (интернет-магазины, корпоративные сайты, визитки, информационные порталы и другое).
Этот список также можно продолжить за счет дополнительных параметров: способы виртуализации, панели управления, поддерживаемые технологии. Учитывая представленный рейтинг самых надежных хостингов на сайте https://ru.tophosts.net/rating-hosting-russia, клиенты смогут ознакомиться с разнообразными параметрами перед началом работы.