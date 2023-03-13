Активное развитие онлайн-бизнеса положительно влияет на пополнение списка самых популярных хостеров, предоставляющих помощь в размещении сайтов на максимально выгодных условиях. Чтобы сформировать рейтинг хостингов для сайта, необходимо внимательно изучить актуальные отзывы клиентов, которые охотно делятся своим мнением, касаемо сотрудничества с тем или иным хостером. На основании подобных откликов каждая компания получает соответствующую оценку, благодаря которой она сможет занять конкретное место в рейтинге.

Выбирая подходящие хостинги именно в РФ, нужно учесть несколько существенных достоинств:

Отличная скорость доступа для всех пользователей, которые находятся на территории России.

Исключительно современное «железо» и софт.

Относительно недорогие тарифные планы для старта.

Честная ценовая политика.

При этом некоторые хостеры характеризуются определенным списком недостатков, среди которых особого внимания заслуживают следующие: ограниченное количество сайтов для размещения на одном сервере, не всегда удобные панели для управления, ограничения по ресурсам.

Сравниваем тройку самых популярных хостингов в РФ

Необходимо ознакомиться с топ-3 популярными хостингами, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге, согласно оставленным клиентским отзывам:

Beget. Компания считается одним из самых популярных поставщиков хостинговых услуг. Разработчики и веб-мастера отмечают удобную панель управления, быструю поддержку для всех клиентов (независимо от выбранного тарифного плана), а также – превосходно налаженную систему для резервного копирования файлов. Timeweb. Провайдер считается известным лидером с учетом услуг платного хостинга, регистрации доменного имени в России. Хостер входит в рейтинг хостингов, который доступен на сайте https://ru.tophosts.net/, благодаря адекватным тарифам, понятной панели управления, удобной регистрации доменов. Sprinthost. Такой хостер гарантирует всем своим клиентам стабильную работу, относительно невысокую ценовую политику. Несмотря на небольшой список тарифов, их вполне можно назвать сбалансированными с учетом критерия «цена/функционал».

Исходя из изначальных критериев выбора провайдеров, каждый клиент сможет отыскать для себя наиболее подходящий вариант.

Рейтинг хостингов по популярным параметрам

Изучая клиентские отзывы, можно ознакомиться с базовыми рабочими параметрами, о которых вспоминают пользователи при написании собственного отклика. При этом рейтинги формируются не только с учетом основной части информации, полученной из комментариев, но и также с учетом важных параметров.

Среди таких параметров стоит отметить:

Конкретная страна, к которой принадлежит компания-провайдер (где именно расположены серверы).

Тип подходящего хостинга (различают виртуальный, VPS/VDS, выделенный, облачный, игровой и другие варианты).

Предложенные CMS.

ОС для работы, которые клиенты смогут менять в ходе работы.

Типы сайтов, интернет-порталов, которые будут размещены на подобранном хостинге (интернет-магазины, корпоративные сайты, визитки, информационные порталы и другое).

Этот список также можно продолжить за счет дополнительных параметров: способы виртуализации, панели управления, поддерживаемые технологии. Учитывая представленный рейтинг самых надежных хостингов на сайте https://ru.tophosts.net/rating-hosting-russia, клиенты смогут ознакомиться с разнообразными параметрами перед началом работы.