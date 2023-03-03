Фолклендские острова не планируется передавать под контроль Аргентины. Они остаются заморской территорией Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Джеймс Клеверли – передаёт ТАСС.

У себя в твиттер-аккаунте глава британского внешнеполитического ведомства написал, что Фолклендские острова остаются в введении Великобритании, потому что так решили жители этой территории.

Пост Клеверли стал ответом на заявления главы МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро. Тот также в “Твиттере” написал, что страна денонсирует соглашение Форадори-Данкана. Оно было подписано в 2016 году и касалось вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе островов.

Спор между Британией и Аргентиной за владение Фолклендскими островами длится уже две сотни лет. Соединённое Королевство присоединило их к себе ещё в 1833 году.

40 лет назад между Аргентиной и Великобританией даже произошло вооружённое противостояние за право владеть островами. В апреле 1982 года аргентинские войска вторглись на них. Лондон отправил к островам свои войска. Противостояние закончилось поражением Аргентины. Стороны тогда официально друг другу не объявляли войну, однако событие осталось в истории под названием “Фолклендская война”.