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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил о фактическом окружении Артемовска. Он призвал также дать возможность боевикам ВСУ, среди которых много подростков и стариков выйти из города.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что будет означать для Киева потеря Бахмута – города, из которого украинская пропаганда вылепила «символ сопротивления». Вполне вероятно, что главным следствием освобождения Артемовска российскими войсками будет потеря репутации ВСУ. А она Киеву очень нужна, чтобы выпрашивать у Запада новое оружие и деньги.

Кроме того, потеря города подорвет боевой дух ВСУ и репутацию власти у народа Украины. Киевский режим слишком долго твердил, что столь высокую цену он платит, чтобы удержать важный населенных пункт. Сейчас, когда он его практически потерял, цена видится совершенно неоправданной.

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