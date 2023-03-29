Российская государственная библиотека (РГБ или «Ленинка») сообщила о начале проекта, задача которого – сохранение информации о спецоперации на Украине из интернет-источников. Об этом рассказал Вадим Дуда, глава «Ленинки».

Он отметил, что основная цель нового проекта – сохранить данные в неизменном виде, чтобы их могли использовать в будущем исследователи.

Дуда добавил, что сделать объективный анализ представляется возможным только при условии, что данные сохранены в том виде, в каком существовали в прошедший период. Так, пресса времен ВОВ на сегодняшний день является основной базой для написания ряда научных работ.

И если газета может быть сохранена, то данные в интернет-источниках со временем могут быть изменены. Сообщается, что в работе в проекте будет применена нейросеть.