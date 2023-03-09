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Соединенные Штаты распространяют абсурдную версию подрыва газопроводов «Северный поток», обвиняя в нем неизвестную «проукраинскую группу». Она якобы не имеет никакого отношения к США. Политолог Владимир Корнилов прокомментировал эту попытку Вашингтона снять с себя ответственность за диверсию.

Он напомнил, что единственная страна мира, которая получает от уничтожения «Северных потоков» реальную выгоду – это как раз Соединенные Штаты.

«Как все удачно складывается! Известна яхта, ее уже обыскали, известны имена владельцев, известен состав диверсионной группы, уже установлено взрывчатое вещество. И тут журналисты, по идее, должны бы задать логичные вопросы: так уже выписаны ордера на арест диверсантов?», – продолжил политолог.

Он отметил, что западные СМИ, которые с радостью распространяют абсолютно бредовую версию, почему-то не спрашивают, каким образом через всю Европу ухитрились провезти взрывчатку, никто из журналистов не интересуется результатами допросов «террористов».

Объясняется все это просто – Великобритания и США, являющиеся наиболее вероятными заказчиками и организаторами диверсии, запаниковали из-за расследования, проведенного журналистом Саймоном Хершем. В нем он привел доказательства и аргументы, что напугало Лондон и Вашингтон. Поэтому чтобы отвлечь внимание от расследования, они просто «на коленке» слепили абсурдную версию и запустили ее по продажным СМИ, которые тут же “вывели на чистую воду” диверсантов.

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