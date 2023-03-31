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Ученые из Кореи создали наноробота, который может контролировать нервную активность мозга.

В основе устройства клетка гиппокамп, к ней присоединены супермагнитные элементы оксида железа. Созданный наноробот получил трехмерную форму, она способна двигаться в нужное место в организме при помощи магнитного поля.

Разработка была проверена на мышах. В организм грызунов поместили наноробота с клетками, которые были окрашены. Он доставил эти клетки в нужное место и смог связать их с гиппокампом посредством нейритов.

Ученые отметили, что новые клетки хорошо прижились и начали передавать сигналы.

Сообщается, что при помощи такого микроробота ученые смогут создавать искусственные нервные связи и управлять нервной тканью.

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