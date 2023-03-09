Украинские войска могут готовить операцию по форсированию Днепра, считает командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он призвал обратить внимание на границы РФ, чтобы не дать возможности противнику «перемахнуть через ленточку».

Комбат напомнил, что в украинских СМИ постоянно поднимается тема осушения Днепра, ее часто обсуждают военные. Кроме того, Запад, помимо тяжелых вооружений, поставляет крупными партиями оборудование для наведения переправ, понтонных мостов. Не исключено, что делается это именно в рамках подготовки к наступлению, которое может оказаться совсем не таким, к какому готовятся ВС РФ.

Напомним, что США пообещали делиться с Украиной разведывательными данными, однако предоставили ей самой выбирать направление для наступления.