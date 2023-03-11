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Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский снова побывал в Артемовске и рассказал, почему командование ВСУ не хочет сдавать город. По его словам, оборона Бахмута дает возможность потянуть время и дождаться получения Киевом техники и боеприпасов для весеннего контрнаступления.

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», – заявил украинский генерал.

Надо отметить, что злые языки на Украине обсуждают совсем другую версию. Они отмечают, что боевики ВСУ погибают в Артемовске за новые погоны и должность Сырского. Его прочат на место главкома ВСУ Залужного и участившиеся поездки в Бахмут – это часть плана. Но официально это предположение никто не подтверждал.

11 марта «Группа Вагнера» заявила, что последний путь снабжения Артемовского гарнизона перекрыт, поэтому Киев больше не сможет отправлять в город личный состав, оружие, боеприпасы и продовольствие.

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