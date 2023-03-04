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Из Днепропетровска в населенный пункт Курахово, расположенный неподалеку от Марьинки, командование ВСУ отправило дополнительные силы. Их численность составляет 100 военнослужащих, причем все они – иностранные наемники, сообщил портал «Военное обозрение».

По мнению экспертов, Киев таким образом пытается усилить свои позиции под Марьинкой и немного изменить тактику, устраивая диверсионно-разведывательные вылазки.

Отмечается, что «наемники» в основном являются профессиональными западными военными, которые официально либо числятся в «отпуске», либо ушли в отставку со службы.

Также аналитики добавляют, что на Марьинском направлении Киев понес огромные потери и сильно поредевшие их подразделения вряд ли спасет сотня иностранных боевиков.

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