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Читатели китайского ресурса «Гуанча» осудили ответ, который дала НАТО на решение российского президента разместить ядерные головки в Белоруссии.

Ранее Оана Лунгеску, официальный представитель Североатлантического альянса, сообщила, что ядерная позиция Москвы является безответственной и опасной.

Один из читателей написал под публикацией, что НАТО уже неоднократно показывала свою наглость.

Другой комментатор задался вопросом, почему НАТО не осуждает Британию и Штаты за то, что они предоставляют Австралии атомные подводные лодки.

Еще один читатель издания отметил, что подобная реакция со стороны Вашингтона указывает на то, что российский президент действует правильно.

Ранее Владимир Путин объяснил, что решение по размещению ядерного оружия в Белоруссии было принято после того, как Британия сообщила о поставках в Киев снарядов с ураном.

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