Китайский турист прославился в Сети тем, что показал свой маленький номер в хостеле города Чжэнчжоу, в котором унитаз был размещен возле изголовья кровати. Исходя из видеозаписи, размер номера составляет около 3 квадратных метров.

Из мебели в номере присутствовала только кровать, умывальник, унитаз, размещенный возле кровати, и кондиционер. На подоконнике был установлен электрический чайник. Такой номер, по словам туриста, обошелся ему недорого – всего за 650 рублей, если пересчитать на российскую валюту.

Данное видео набрало большое количество просмотров и комментариев. Мнения пользователей разделились. Некоторые посчитали подобные предложения оскорблением, ведь человек не должен спать в санузле, исходя из элементарных правил гигиены. Один из пользователей написал, что «больше похоже на кровать, размещенную в туалете, нежели туалет в номере». Другие комментаторы, наоборот, отметили, что отличный бюджетный вариант для ночевки за такую цену.