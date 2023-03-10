России необходима уверенная победа в СВО, которая мгновенно успокоит агрессию Запада. Он поймет, что не в состоянии одолеть ВС РФ и больше не будет пытаться этого делать, рассказал политолог Яков Кедми порталу «Военное дело».

Эксперт также назвал происходящее сейчас на Донбассе «борьбой на истощение» которая не может привести к победе. Российские ВС имеют потенциал для наступления и на других направлениях, но почему-то его не используют. Между тем, существует два критических участка, из-за которых РФ не будет чувствовать себя в безопасности. Это Приднестровье и Брянская область.

По мнению эксперта, для устранения угроз РФ потребуется освободить минимум левобережную часть Украины, а также побережье Черного моря в Одесской области. Развертывание на последнем военным баз станет также ответом НАТО на усиление Румынии, которое происходит прямо сейчас.