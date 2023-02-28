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В зоне проведения специальной военной операции продолжается освобождение Луганской Народной Республики. Накануне Рамзан Кадыров рассказал о продвижении спецназа “Ахмат”. Об этом глава Чечни написал у себя в телеграм-канале – передают “Известия”.

Кадыров отметил, что в районе города Кременная чеченский спецназ вместе с бойцами второго армейского корпуса и десантниками обнаружил и захватил несколько укрепточек “натовских бандитов” и “украинских нацистов”. Точное количество захваченных позиций противника Кадыров не назвал.

Глава Чеченской Республики также рассказал, что в ходе операции было ликвидировано около десятка украинских военных. Один сдался в плен. В этой связи Кадыров добавил, что военнопленных становится всё больше с каждым днём спецоперации. Отношение к пленным Кадыров назвал “хорошим” – их кормят и при необходимости оказывают медпомощь.

В своём сообщении Рамзан Кадыров также обратился в военнослужащим ВСУ. Он призвал их сдаться, отметив, что прекращение сопротивления российским войскам – прекрасный шанс для украинских военных вернуться домой живыми.

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