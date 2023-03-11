ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев тщательно скрывает потери ВСУ в боях за Артемовск (после «декоммунизации» – Бахмут), однако в век интернета сделать это довольно сложно. Видеозаписи сражений, которые регулярно появляются в Сети, показывают, что украинская армия находится в тяжелейшем положении.

Так, на кадрах очередного видео запечатлены украинские боевики, которые волокут раненого с поля боя. Вокруг них видны десятки единиц техники ВСУ, которая выведена из строя точными ударами российской артиллерии.

Напомним, что и на выходе из Артемовска украинские боевики успешно уничтожаются ВС РФ. Так, минувшей ночью под удар попало целое подразделение иностранных наемников, которое обнаружил беспилотный аппарат. Он же корректировал удары артиллерийских орудий и зафиксировал полное уничтожение вражеского отряда.

Вам может понравиться

Балицкий сообщил о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба

Рядом с населенным пунктом Пришиб, расположенным на оккупированной ВСУ территории Запорожской области, находится не менее 40 тысяч боевиков украинской армии. Они готовятся к контрнаступлению, однако ВС РФ готовы к пресечению

РВ: ВС России нанесли удар по обнаруженной тепловизором группе боевиков ВСУ у Северска

Боевики ВСУ попытались организовать контратаку под Северском, подкравшись как можно ближе к позициям ВС РФ под покровом темноты. Однако группа попала под удар артиллерийских орудий и была полностью уничтожена. Обнаружить

Медведчук: захватом Киево-Печерской лавры Зеленский дает понять, что для него нет ничего святого

Как следует из заявления украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, действия киевского режима во главе с президентом страны в вопросе захвата территории Киево-Печерской лавры показывает, что у Зеленского не осталось ничего