Киев тщательно скрывает потери ВСУ в боях за Артемовск (после «декоммунизации» – Бахмут), однако в век интернета сделать это довольно сложно. Видеозаписи сражений, которые регулярно появляются в Сети, показывают, что украинская армия находится в тяжелейшем положении.

Так, на кадрах очередного видео запечатлены украинские боевики, которые волокут раненого с поля боя. Вокруг них видны десятки единиц техники ВСУ, которая выведена из строя точными ударами российской артиллерии.

Напомним, что и на выходе из Артемовска украинские боевики успешно уничтожаются ВС РФ. Так, минувшей ночью под удар попало целое подразделение иностранных наемников, которое обнаружил беспилотный аппарат. Он же корректировал удары артиллерийских орудий и зафиксировал полное уничтожение вражеского отряда.