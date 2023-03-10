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Специалисты австралийской научно-исследовательской организации CSIRO Oceans & Atmosphere заявили о системном риске для выращивания кофейных культур в результате антропогенного изменения климата на планете. Работа специалистов была опубликована в научном издании PLOS Climate.

Кофейные растения достаточно чувствительны к любым изменениям климата. Однако эффект синхронного влияния изменчивости климатических условий, происходящих одновременно в нескольких центрах выращивания кофе, еще полностью не изучен учеными.

Для понимания масштабов влияния климатических режимов, способных привести к одновременному неурожаю кофе в разных странах, учеными был проведен систематический анализ сложных климатических явлений в регионах, выращивающих кофе, за период с 1980 по 2020 годы.

По итогу специалисты выяснили, что количество климатических опасностей в заданный период увеличилось в каждом из рассматриваемых районов. И если ранее неурожай был связан с похолоданием, то теперь уже влияние оказывает экстремальная жара и засуха.

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